Лондон, , 10:02 — REGNUM Британское тюнинг-ателье Overfinch сделало рестайлинг внедорожника Land Rover Defender. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Обновлённое авто окрашено в изумрудный цвет и имеет грузовую платформу с креплением для запасного колеса, а также множество других новшеств.

Тюнеры убрали кресла второго ряда, освободив место для грузовой платформы. Также в авто есть запираемый ящик для хранения вещей.

В салоне машины имеются спортивные сиденья Recaro, обтянутые изумрудно-зеленой и коричневой кожей. Этой же кожей отделана приборная панель и руль.

В качестве силового агрегата у обновлённой модели восьмицилиндровый мотор производства General-Motors рабочим объёмом 6,2 л. Отдельно стоит отметить, что двигатель автомобиля имеет карбоновое покрытие, а выхлопные трубы сделаны из нержавеющей стали.

«Обута» машина в 18-дюймовые колесные диски с зелеными акцентами.

Напомним, в конце октября в дилерских центрах Land Rover в РФ стартовали продажи рестайлингового Discovery Sport 2020 модельного года. Авто оснащено 249-сильным мотором и полным приводом.

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