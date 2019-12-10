Лондон, , 09:21 — REGNUM В рамках сотрудничества автокомпания Aston Martin и крупнейшая авиастроительная компания Airbus Corporate Helicopters могут создать вертолёт. Видеотизер в честь начала работы компаний размещён на YouTube-канале Aston Martin.

В ролике под названием ACH130 AM TEASER 16X9 угадывается кабина вертолёта. Можно предположить, что к презентации готовится новый вертолет с названием ACH130.

По имеющейся информации, в новинке могут разместиться шесть человек. Салон вертолёта будет разработан специалистами Aston Martin с применением премиальных материалов.

Сообщается, что премьера концепта совместного продукта брендов состоится 3 января 2020 года в Куршевеле во французских Альпах.

«Применение наших собственных принципов автомобильного дизайна в аэрокосмическом мире — это увлекательная задача, которая нам очень нравится. Я с нетерпением жду нового года, чтобы мы могли показать всем, чего мы добились вместе», — сообщил вице-президент и главный исполнительный директор Aston Martin Марек Райхман.

Других подробностей о новом продукте компаний пока не сообщается.

Напомним, в начале декабря на новом автопредприятии Aston Martin в Уэльсе стартовало производство первого в истории британской компании внедорожника.

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