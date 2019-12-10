Сеул, , 08:53 — REGNUM Компания Genesis оснастит свою новую модель GV80 тремя моторами на выбор. Об этом со ссылкой на торговых представителей автопроизводителя сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Двигатель 3,0D имеет 8-скоростной «автомат», который сочетается с 278-сильным мотором. Данный агрегат также оснащён интеркулером с водяным охлаждением и технологией с низким коэффициентом трения. Двигатель соответствует стандарту Euro 6d RDE2. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,8 с.

Мотор версии 2,5T имеет производительность 304 л. с., а до 100 км/ч авто разгоняется за 6,9 с.

Третий движок GV80 — SmartStream G3.5 T-GDI имеет малый ход цилиндра 92,0×87,0. Его рабочий объём равен 3 470 куб. см. Кроме того, он имеет двойной впрыск. Мощность же агрегата составляет 380 «лошадей». До 100 км/ч модель с таким мотором разгоняется за 5,7 секунды.

Сообщается, что серийная сборка новинки началась 2 декабря нынешнего года. Однако на южнокорейском авторынке авто появится только в начале 2020 года.

Напомним, в октябре 2019 года в Южной Корее автокомпания Hyundai приступила к продажам рестайлингового седана G70 под своим независимым брендом Genesis. В линейке обновлённого авто три мотора. Кроме того, он оснащён новейшим комплексом системы безопасности.

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