Москва, , 08:31 — REGNUM Модель Volkswagen Golf нового поколения для российского рынка будет предложена покупателям с двумя двигателями на выбор и без роботизированной трансмиссии DSG. Об этом сообщает агентство «Autonews.ru».

В гамме моторов нового автомобиля для России имеется «атмосферник» максимальной мощностью 110 л. с. рабочим объёмом 1,5 литра. Агрегатироваться двигатель будет с 6-скоростной коробкой передач.

Второй агрегат новой генерации Golf для России Т — 1,4-литровый турбированный двигатель мощностью 150 «лошадей», который сочетается с 8-скоростным «автоматом». Стоит отметить, что «робот» DSG исключается из линейки трансмиссий российской вариации Golf восьмого поколения.

Эти два мотора планируют производить на заводе в Калуге, после чего движки будут перевозиться в Вольфсбург, где ими будут комплектовать «российский» Golf.

Напомним, в конце ноября текущего года компания Volkswagen реализовала 100-тысячную модель e-Golf. Вручение модели покупателю состоялось на Стеклянной Мануфактуре в городе Дрезден.

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