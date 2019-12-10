Менло-Парк, США, , 08:02 — REGNUM Популярный мессенджер WhatsApp будет отключён у владельцев смартфонов с Windows Phone, а также перестанет поддерживаться для устаревших версий Android и iOS после 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По сведениям от разработчиков, поддержка перечисленных платформ будет прекращена ввиду того, что они «не предоставляют возможностей, необходимых для расширения функционала приложения в будущем».

Отмечается, что служба WhatsApp, принадлежащая Facebook, продолжит развивать приложение для устройств, работающих под управлением Android 4.0.3 и выше, и iPhone, работающего на iOS 9 и более поздних версиях.

Ранее разработчики мессенджера сообщили о новой функции обмена сообщениями, которая будет собирать информацию о распорядке дня пользователей.

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