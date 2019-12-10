Москва, , 04:45 — REGNUM Проект «умных» ценников для торговых сетей Seller студента Новосибирского государственного технического университета Георгия Зорина победил на V Всероссийском конкурсе «Кубок Преактум: Практики будущего». Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

Для реализации блестящей технологической идеи на практике Зорин получил грант в размере 400 тысяч рублей.

Как следует из описания проекта-победителя, задуманный молодым талантом программно-аппаратный комплекс Seller помогает торговым сетям получить максимально возможную прибыль.

В одной стороны, система анализирует все данные, влияющие на эффективный товарооборот — остатки на складе, сроки годности продуктов, уровни цен ‑ и с помощью нейронных сетей и математических алгоритмов определяет оптимальную с точки зрения достижения максимальной прибыли текущую цену на товар. Которая мгновенно выводится на электронный ценник.

С другой стороны, система проводит все эти действия без участия человека.

Подчёркивается, что стоимость русских «умных» ценников на 20−30% ниже зарубежных аналогов.

«Кубок Преактум: Практики будущего» — проект, нацеленный на развитие у молодых людей — школьников и студентов — предпринимательских навыков. Его осуществляют Кружковое движение НТИ и сообщество «Преактум». Поддержку проекту оказывает негосударственный институт развития «Иннопрактика».

На конкурс было подано более 2,5 тысяч заявок от учащихся 378 учебных заведений.