Менло-Парк, США, , 23:21 — REGNUM Гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest получила экспериментальную функцию отслеживания рук. Об этом 9 декабря сообщил портал Engadget.

Для того, чтобы гарнитура смогла отслеживать руки пользователя, теперь ему не понадобится брать в руки контроллеры в определённых VR-приложениях. Сейчас эту опцию можно включить в меню «Экспериментальные функции» (при обновлении ПО до версии 12). После этого отслеживание рук появится в основном интерфейсе, а также в браузере и приложении Oculus TV.

Напомним, Oculus анонсировала эту функцию в сентябре 2019 года. Тогда компания сообщила, что она появится в ПО VR-гарнитуры в 2020 году.

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