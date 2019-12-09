Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Функция «инкогнито» в приложении «Карты Google» теперь появилась и в её версии для iOS. Об этом IT-гигант сообщил 9 декабря в своём официальном блоге.

Таким образом, теперь не только пользователи устройств под управлением ОС Android получат возможность запретить приложению записывать информацию о своих передвижениях. Стало также известно, что вскоре версия приложения для Android даст владельцам смартфонов возможность быстро удалять историю перемещений в определённом временном диапазоне.

Напомним, компания Google анонсировала режим «инкогнито» в «Картах Google» ещё в мае 2019 года. Он появился в приложении в октябре 2019-го.

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