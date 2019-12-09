Киев, , 21:48 — REGNUM В Турции впервые поднялся в воздух тяжёлый ударный беспилотник Akinci, созданный с участием украинских предприятий ВПК, сообщает 9 декабря портал defence-ua.com.

Испытательный полёт был осуществлён на аэродроме в городе Чорлу турецкой провинции Текирдаг.

По словам исполнительного директора компании Baykar Халука Байрактары, «основные системы и подсистемы на Akinci во время полета работали очень хорошо».

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akinci является одним из первых проектов совместного украинско-турецкого предприятия Black Sea Shield, созданного госкомпанией «Укрспецэкспорт» и турецкой компанией Baykar Defence.

БПЛА Akinci предназначен для ведения оперативно-стратегической воздушной разведки, а также нанесения ударов по объектам противника. Он способен работать в воздухе до 24 часов на высотах до 12 тыс. метров и на удалении 250 км от оператора.

Во внутренних отсеках и на внешней подвеске он способен нести 1350 кг боеприпасов различного типа, включая турецкую крылатую ракету SOM с дальностью действия до 250 км. Её боевая часть несёт 200-кг заряд взрывчатки.

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