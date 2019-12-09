Москва, , 21:38 — REGNUM Российские спутники связи «Глонасс-М» №745 и №755 временно выведены из группировки. Об этом сообщили 24 сентября в Информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

Согласно сообщению оба аппараты были выведены 9 декабря. Причина вывода и сроки возвращения спутников в эксплуатацию не уточняются.

Напомним, в настоящее время в орбитальную группировку входят 27 спутников. Из них 20 используется по целевому назначению, один находятся в резерве, а остальные — на техобслуживании или на этапе лётных испытаний.