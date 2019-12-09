Москва, , 20:02 — REGNUM Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готовится к началу постройки серии атомных эсминцев проекта «Лидер», сообщил 9 декабря на пресс-конференции в «Интерфаксе» глава ОСК Алексей Рахманов.

По его словам, в вопросе конкретных сроков и обьёмов заказа на атомные эсминцы надо дождаться решения Минобороны РФ.

«Дождемся информации Министерства обороны. Мы, опять же, готовимся к тому, чтобы это стало следующим началом длинной серии кораблей дальней морской зоны», — сказал Алексей Рахманов.

По утверждению главы ОСК, серия атомных эсминцев с ракетным оружием может состоять из четырёх-шести кораблей.

«Это корабли дальней морской зоны, которые нужны флоту. Серия может состоять из четырех-шести кораблей. Многое будет зависеть от реализации проекта по созданию головного корабля», — сказал Рахманов.

Напомним, ранее командование российского ВМФ сообщало, первый эсминец с атомной силовой установкой может быть заложен не ранее 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года «Северное проектно-конструкторское бюро» завершило проектирование атомного эсминца «Лидер» водоизмещением 14 тыс. тонн, вооружённого 64 крылатыми и гиперзвуковыми ракетами в восьми универсальных пусковых установках, каждая из которых рассчитана на восемь ракет.

Радиолокационная заметность такого корабля предполагается существенно снизить за счёт применения технологий «стелс».

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