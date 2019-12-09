Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Microsoft планирет прекратит поддержку приложений Windows 10 Mobile Office в 2021 году. Об этом 9 декабря сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что, таким образом, можно сделать вывод о том, что конец операционной системы Windows 10 Mobile уже близок. Поддержка пакета Windows 10 Mobile Office будет прекращена 12 января 2021 года. С этого момента Microsoft перестанет выпускать исправления для приложений, обновления безопасности и осуществлять общую поддержку.

Отмечается, что при этом пользователь не сможет установить программы на новые устройства. В компании пользователям предложили перейти впоследствии на пакеты Office для iOS и Andoid.

Напомним, пакет Office Mobile 2010 компания Microsoft выпустила 21 октября 2010 года. Одновременно с этим состоялся релиз операционно системы Windows Phone 7.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышло финальное обновление для Google Glass