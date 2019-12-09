Москва, , 19:31 — REGNUM Экипажи подводных лодок Северного флота за 2019 год превысили изначально запланированные показатели наплаванности на 41%, а надводные корабли перевыполнили эти планы морской практики на 3%, сообщил 9 декабря командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете «Красная Звезда».

Командующий отметил, что таких показателей удалось добиться благодаря интенсивным мероприятиям по боевой и оперативной подготовке, включая походы отрядов боевых кораблей и судов обеспечения флота в Арктику, Средиземное море и другие районы Мирового океана.

За 2019 год Северный флот выполнил 4,2 тыс. зачётных мероприятий боевой подготовки, большая часть которых проводилась с практическим применением оружия. В ходе 187 военных учений экипажи кораблей и подлодок выполнили 174 курсовых и 78 противолодочных задач, провели 152 ракетные стрельбы.

В целом, отметил вице-адмирал Александр Моисеев, интенсивность подготовки кораблей и экипажей по сравнению с 2018 годом повысилась на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости нарастить число кораблей с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами.

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