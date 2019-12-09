Москва, , 17:40 — REGNUM В России будет проведена модернизация фрегатов проекта 22 350 с применением технологии «стелс», заявил 9 декабря президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на пресс-конференции агентства Интерфакс.

После модернизации эти корабли станут основной силой ВМФ России в дальней морской зоне, пояснил Алексей Рахманов.

«22 350 становится основой кораблей дальней морской зоны с небольшой модернизацией, модификацией», — сказал глава ОСК.

По его словам, к 2022 году будет создана модернизированная версия фрегатов проекта 22 350.

Как сообщало ИА REGNUM, головной корабль серии фрегатов проекта 22 350 «Адмирал Горшков» принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года.

Эти корабли строятся с применением технологии «стелс», что позволяет существенно снизить значения физических полей поверхностей фрегатов и уменьшить их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для операций в дальней океанской зоне, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, отражения воздушных нападений.

Фрегаты проекта 22 350 водоизмещением в 4,5 тыс. тонн с экипажем от 180 до 210 человек обладают дальностью плавания 4,5 тыс. морских миль. В комплекс их вооружения входят 16 ракет «Оникс» или «Калибр», 130-мм артустановка, комплекс ПВО «Редут», противолодочный комплекс комплекс «Пакет-НК». Кроме того, на борту фрегатов размещён палубный противолодочный вертолет Ка-27.

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