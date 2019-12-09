Сеул, , 13:36 — REGNUM В Южной Корее разрабатывают игру, посвященную сексуальному рабству в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает KBS со ссылкой свои источники.

По данным источников, игра The Wednesday повествует о жизни одной из жертв рабства, которая спустя многие годы принимает участие в митинге перед посольством Японии. По возвращению домой, главная героиня ложится спать и после пробуждения оказывается в японском борделе в Индонезии в далеком 1945 году. Цель игры заключается в спасении других девушек, находящихся в борделе, с помощью различных подсказок и перемещения во времени.

Отмечается, что разработчик До Мин Сок при создании игры руководствовался историческими фактами, вырезками из международных и отечественных газет, а также консультировался с представителями Корейской ассоциации женщин.

Кроме того, в игре опущены все упоминания зверств и издевательств, которым подвергались женщины, и отсылки к ним.

В настоящий момент разработка игры завершена на 70%. Предполагается, что игра выйдет на ПК в первой половине 2020 года.