Париж, , 12:28 — REGNUM Появился новый рекордсмен южнокорейской компании Hyundai с водородным мотором от Nexo по запасу хода. Об этом сообщается на сайте motor1.

Рекорд был установлен главой фонда Solar Impulse Foundation Бертраном Пиккаро. Он пересёк всю северную Францию. Началось тестирование авто на водородной станции FaHyence в городе Саргемин, а закончилось на следующий день в Музее-де l’Air et de l’Espace в коммуне Ле-Бурже. На водородном авто Пиккаро проехал 778 км. При этом на финише в бензобаке машины осталось топлива ещё на 49 км пути.

Сообщается, что в ходе теста удалось сократить объём вредных выбросов машины в атмосферу на 111,2 кг, по сравнению с обычным бензиновым мотором. Более того, автомобиль во время испытаний очистил 404,6 кг воздуха, что соответствует объёму, которым дышит 23 человека каждый день.

Напомним, для повышения конкурентоспособности автокомпания Hyundai к 2025 году планирует вложить в производство около 51,4 млрд долларов. Из них 34,6 млрд долларов бренд инвестирует в расширение бизнеса, а 16,8 млрд долларов — в разработку технологий будущего.

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