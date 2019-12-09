Рим, , 12:27 — REGNUM Рейтинг самых быстрых и мощных машин с турбированным двигателем составил портал Usedcars.ru.

Первую строчку в данным топе занимает итальянский родстер Pagani Huayra Roadster, оснащенный турбодвигателем на 6 л мощностью 700 «лошадей». С 0 до 100 км/ч это авто разгоняется за 3,3 секунды. При этом максимальная скорость родстера — 370 км/час.

Второе место занимает датский суперкар Zenvo ST1, произведенный в Новой Зеландии. Его 1104-сильный наддувной агрегат V8 на 7 л позволяет автомобилю разогнаться до 375 км/час. С 0 до 100 км/ч Zenvo ST1 разгоняется всего за 2,8 секунды.

На третьей строчке оказался немецкий суперкар Porsche 9ff TR 1000. Эта модель получила мотор на 1000 «лошадей» и 1040 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 391 км/час, а до «сотни» немецкое авто разгоняется за 3,2 с.

Затем в этом списке идет модель W Motors Fenyr, максимальная скорость которой 385 км/ч, а до «сотни» суперкар разгоняется за 2,8 секунды. Под капотом его стоит 770-сильный двигатель с двойным турбонаддувом.

Замыкает топ-5 американское авто Saleen S7 Twin Turbo, чей силовой агрегат на 7 л обладает мощностью 750 л. с. С 0 до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3 с.

Напомним, на аукционе Silverstone Auction за 5 885 000 долларов (377,2 млн рублей) был продан суперкар Pagani Zonda Riviera, восстановленный после ДТП.

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