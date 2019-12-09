Париж, , 10:01 — REGNUM Компания PSA Peugeot Citroen перевела на электротягу компактный городской кроссовер 2008. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

В качестве силового агрегата у новинки будет установлен 136-сильный электромотор питающийся от батареи на 50 кВт-ч. Такая силовая установка обеспечит запас хода до 300 км. Зарядить электрокар можно будет от обычной розетки. Если заряжать авто от быстрой зарядной станции на 100 кВт, то скорость зарядки составит 20 минут на 160 км.

Внешне новый e-2008 похож на бензиновый Peugeot, однако имеет некоторые современные черты. В машину с относительным комфортом могут поместиться четверо взрослых. При необходимости в автомобиле можно перевозить и пять человек, но это создаст некоторые неудобства. Салон электрокара ничем особым не выделяется.

Сообщается, что коробка передач электромобиля получит два режима езды: экономичный и нормальный. При этом в энергосберегающем режиме динамика машины очень вялая, а вот в стандартном режиме авто чувствует себя более уверенно.

Сейчас автокомпания принимает предзаказы на новый Peugeot e-2008. У покупателей электромобиль появится в начале 2020 года.

Напомним, в конце октября текущего года Fiat Chrysler и Peugeot Citroen объявили о создании объединенной компании. Оба автопредприятия получат в новой структуре по 50% акций. Таким образом, совместная компания станет четвертым по величине предприятием по производству машин в мире после General Motors, Volkswagen и Renault-Nissan-Mitsubishi.

Читайте также: Глава Citroen сообщил, когда появится электрифицированная версия C4 Cactus