Москва, , 09:34 — REGNUM В России в начале 2020 года пройдет испытания антропоморфный робот, который будет использован для утилизации в радиоактивных каньонах. Об этом заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По его словам, робота подвесят на специальную стрелу, а управляться он будет при помощи задающего костюма, передающего андроиду движения от оператора. Такая схема ранее была отработана на роботе «Федор».

Такие роботы будут работать в радиоактивных каньонах, куда сбрасывались бумага, древесина и пробирки из лабораторий. Отходы будут сортировать, обрабатывать и сжигать, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, робот «Фёдор» (ранее известный как модель Skybot F-850) был отправлен к МКС на корабле «Союз МС-14». На борту орбитальной станции российские космонавты провели ряд экспериментов с участием робота, после чего «Фёдор» был доставлен обратно на Землю.

Робот был создан специалистами Фонда перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России. Эксперименты с его участием проводились на МКС с 29 августа по 2 сентября.