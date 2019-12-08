Ухань, Китай, , 15:52 — REGNUM Китайская государственная судостроительная корпорация начала использование первого пассажирского корабля, работающего на электрических двигателях. Об этом сообщает ChinaDaily.

Судно с электрическими двигателями, получившее название Junlyu, используется для туристических экскурсий по реке Янцзы. Длина корабля составляет 53,2 метра, ширина — 13,4, максимальная скорость — 19 км/ч. Junlyu может перевозить до 300 пассажиров, заряда аккумуляторов хватает на 8 часов.

Корабль был разработан в Уханьском институте морской электрической тяги. Отмечается, что Junlyu стал первым пассажирским электрическим судном, построенным в Китае. До этого китайские судостроители использовали электрические двигатели только для небольших лодок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года начались испытания первого китайского электрического самолёта RX4E.

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