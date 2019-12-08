Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Американская компания Tesla обошла по общему объёму поставок электромобилей предыдущего лидера — китайского производителя BYD. Об этом сообщает Electrek.

Электромобиль Tesla Model S Michael Barera

Эксперт Кевин Рук посчитал общее количество поставок электромобилей на основе глобальной базы данных EV Volumes. Он обнаружил, что по итогам третьего квартала 2019 года компания Tesla обошла BYD по общему объёму поставок. С 2014 года американская компания поставила 807 954 электромобилей, китайская — 787 150.

Рук отметил, что компании Tesla и BYD использовали разные стратегии для завоевания рынка электромобилей. BYD сделала основную ставку на внутренний рынок, при этом компания производит широкий ассортимент электрических транспортных средств, включая грузовые автомобили и автобусы. Tesla сосредоточилась на поставках легковых автомобилей, но при этом вывела бизнес далеко за пределы США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Tesla запустила производство на новом заводе в Шанхае. Это предприятие стало первой производственной площадкой Tesla за пределами США.

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