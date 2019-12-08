Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Группа кибербезопасности компании Microsoft обнаружила, что более 44 млн пользователей сервисов компании используют одинаковые пароли для разных учётных записей. Об этом сообщает служба технической поддержки компании.

Специалисты Microsoft проанализировали данные пользователей сервисов компании, оказавшиеся в открытом доступе в результате различных утечек. Они обнаружили, что не менее 44 млн человек использовали одинаковые пароли для различных сервисов Microsoft и облачной службы Azrue AD.

Все скомпрометированные пароли были сброшены в принудительном порядке. В Microsoft напомнили, что при использовании одинаковых паролей злоумышленники могут получить доступ к различным учётным записям пользователя при взломе одной из них. Эксперты отметили, что также не стоит использовать незначительно изменённые пароли. По оценкам специалистов, для взлома около трети таких паролей потребуется не больше 10 попыток.

Для наиболее эффективной защиты учётных записей в Microsoft посоветовали пользоваться системами многофакторной аутентификации, которая позволяет эффективно противостоять до 99,9% атак с использованием личных данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года компания Microsoft ввела возможность авторизации в операционной системе Windows 10 без использования пароля с помощью подтверждения через SMS-сообщение.