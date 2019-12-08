Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Грузовой космический корабль Dragon успешно захвачен манипулятором Международной космической станции Candarm2. 8 декабря об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Грузовой корабль компании SpaceX был запущен со стартовой площадки американского аэрокосмического агентства NASA на мысе Канаверал 5 декбаря. 8 декабря корабль достиг МКС и был захвачен манипулятором Candarm2.

Управляет манипулятором астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано при помощи астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессики Меир. Окончательная стыковка корабля с орбитальной станцией будет завершена в течение нескольких часов.

Эта миссия стала 19-ой для кораблей Dragon от SpaceX в рамках программы NASA по доставке грузов на МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря с российским сегментом МКС будет состыкован грузовой корабль «Прогресс МС-13», который был запущен с космодрома «Байконур» 6 декабря.

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