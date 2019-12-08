Пекин, , 10:54 — REGNUM Специалисты Китайской аэрокосмической научно-техническая корпорации (CASC) провели испытания двигателя второй ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-8», сообщает агентство «Синьхуа».

Водородно-кислородный двигатель второй ступени успешно прошёл испытания, все процедуры по запуску и выключению прошли в штатном режиме.

Разрабатываемая в CASC «Чанчжэн-8» относится к ракетам-носителям среднего класса. Она сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку до 5 тонн, на геостационарную трансфертную орбиту — до 2,8 тонны. Основной сферой использования ракеты-носителя нового типа станет проведение коммерческих запусков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре Представитель Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Тан Йихуа заявил, что первый испытательный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-8» запланирован на 2020 года.