Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Многие специалисты финансового сектора могут лишиться работы из-за развития технологий искусственного интеллекта, заявил профессор Корнелльского университета Маркос Лопес де Прадо на рабочей встрече комитета Палаты представителей США. Об этом сообщает Bloomberg.

Члены Палаты представителей США обсудили влияние технологий искусственного интеллекта и машинного обучения на работу банков и других финансовых организаций со специалистами. В течение двух часов законодатели расспрашивали экспертов о рисках внедрения технологий искусственного интеллекта в финансовом секторе.

Профессор Маркос Лопес де Прадо рассказал, что развитие этих технологий угрожает 6,14 млн человек, занятым в финансовом секторе США. Он отметил, что многие из них могут лишиться работы потому, что не умеют использовать новые технологии.

Растущее влияние технологий искусственного интеллекта на финансовую сферу отметили и другие эксперты. Так, опрос Института CFA, выдающего сертификаты финансовым аналитикам, показал, что 43% специалистов ожидают, что искусственный интеллект существенно изменит их работу в ближайшие пять-десять лет.

Эксперты отметили, что внедрение новых технологий может не только лишить некоторых специалистов работы, но и создать новые рабочие места. Глава Modern Markets Initiative Кирстен Вегнер рассказала, что расширение применения технологий искусственного интеллекта приведёт к тому, что финансовые организации значительно расширят штат технических специалистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре президент Индонезии Джоко Видодо рассказал о готовящейся административной реформе, которая позволит упразднить часть должностей в правительстве за счёт внедрения технологий искусственного интеллекта.