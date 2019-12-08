Тайюань , Китай, , 09:17 — REGNUM Два запуска с использованием твердотопливных ракет-носителей «Куайчжоу» провели специалисты космодрома «Тайюань» 7 декабря. Об этом сообщает ChinaDaily.

При обоих запусках использовалась модификация «Куайчжоу-1A». Первая твердотопливная ракета-носитель вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли серии Gaofen, вторая — шесть малых космических аппаратов частных китайских компаний. Между запусками двух ракет-носителей с космического центра «Тайюань» прошло менее 6 часов.

Эти запуски стали шестым и седьмым для лёгких ракет-носителей «Куайчжоу-1A». Впервые ракета-носитель разработки Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации в этой модификации была запущена в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации объявили о завершении строительства завода по производству ракет-носителей семейства «Куайчжоу». Производство на площадке в Ухане будет начато в 2020 году, планируется, что новый завод будет выпускать от 20 до 30 ракет-носителей в год.