Нью-Дели, , 09:16 — REGNUM Индийская компания Flipkart представила первое устройство Smart TV под брендом финской компании Nokia. Об этом сообщает TheVerge.

Первым телевизором под брендом Nokia станет 55-дюймовое устройство Smart TV с аудио-системой от американской компании Harman. Компьютерный блок будет работать на базе операционной системы Android. Первой страной, в которой появится Smart Android TV Nokia Ultra HD (4K), станет Индия. Там продажи устройства будут запущены 10 декабря, стоимость Smart TV составит около $590.

«Понимание Flipkart потребностей и поведения индийских потребителей, а также мощь охвата компании помогут сделать умные телевизоры под брендом Nokia популярными и доступными», — отметил вице-президент Flipkart Випул Мехротра, курирующий бренд-партнёрство с Nokia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в России начались продажи первых устройств Smart TV от китайской компании Xiaomi.