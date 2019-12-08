Пхеньян, , 08:51 — REGNUM Власти Корейской Народно-Демократической Республики сообщили об успешном испытании, проведенном на космодроме «Сохэ» (Тончхан-ни). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Что именно испытывалось на космодроме «Сохэ» не сообщается. Указывается лишь то, что результаты этого испытания «окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».

Эксперты предполагают, что речь идет об огневом испытании нового ракетного двигателя, который можно будет использовать на межконтинентальных баллистических ракетах.

Уточняется, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на испытании.