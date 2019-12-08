Москва, , 08:41 — REGNUM Специалисты центра им. Хруничева отправили блоки ракеты-носителя «Протон-М» на космодром «Байконур» для предстоящего запуска телекоммуникационных спутников серии «Эксперсс». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Все мероприятия по отправке ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Данная ракета-носитель будет использоваться для выведения на орбиту космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

Эти спутники произведены на базе платформы «Экспресс 1000», масса и габариты космических аппаратов позволяет производить запуск с помощью РН «Протон-М» в парном режиме.

Геостационарные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» принадлежат госкомпании ФГУП «Космическая связь», они будут использоваться для предоставления услуг связи, включая высокоскоростной доступ к сети интернет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» был перенесён с конца 2019 года на весну 2020 года.

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