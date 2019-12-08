Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Компания Oculus VR продала программный комплекс для создания 3D-моделей в виртуальной реальности Medium разработчику программного обеспечения Adobe. Об этом сообщает TechCrunch.

Специализирующаяся на технологиях виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) компания Oculus с 2014 года принадлежит Facebook. Команда Oculus работает над несколькими проектами, самым известным из которых является шлем виртуальной реальности Oculus Rift.

Другим проектом Oculus был программный комплекс Medium, выпущенный в 2016 году. Это приложение позволяет создавать с помощью шлемов виртуальной реальности и контроллеров 3D-модели, которые могут быть использованы при разработке видеоигр или других 3D-проектов.

В компании Adobe объявили о приобретении комплекса Medium у Oculus для расширения возможностей в сфере 3D. Ожидается, что Medium будет интегрирован с другими продуктами Adobe, включая Photoshop, Dimension, After Effects, Substance и Aero. Также в Adobe перейдут работать некоторые из специалистов Oculus, занимающиеся проектом Medium. Условия сделки не разглашаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания Facebook приобрела игровую студию Beat Games, получившую известность благодаря успеху VR-игры Beat Saber.