Вашингтон, , 07:49 — REGNUM В 2020 году американская компания Apple представит пять разных моделей смартфонов iPhone, включая новое устройство линейки SE. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчёт аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо.

По данным эксперта, компания из Купертино готовится расширить линейку моделей смартфонов. С 2013 по 2015 год Apple ежегодно представляла по две модели, а в течение последних четырёх лет — по три. Минг-Чи Куо ожидает, что в 2020 году будет представлено пять новых моделей iPhone.

Среди ожидаемых моделей эксперт назвал следующие:

Смартфон с экраном 5,4 дюйма и 2 камерами.

6,1-дюймовый iPhone, также оснащённый 2 камерами на задней панели.

Преемник iPhone 11 Pro с экраном 6,1 дюймов и модулем из 3 камер.

iPhone с экраном 6,7 дюймами и 3 камерами, который станет самым большим смартфоном от Apple.

Аппарат более низкой ценовой категории с диагональю экрана 4,7 дюймов, который станет продолжением серии SE.

Эксперт отмечает, что все модели 2020 года будут оснащены 5G-модемами, а их дисплеи выполнены на основе органических светодиодов (OLED).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в Apple выбрали лучшие iOS и Mac OS приложения 2019 года. Лучшим приложением для смартфонов iPhone стало Spectre Camera, для планшетов iPad — Flow by Moleskine, а для Mac — Affinity Publisher.

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