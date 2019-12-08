Москва, , 06:33 — REGNUM В январе-ноябре 2019 года на поезда дальнего следования продано 68,9 млн электронных билетов, что составляет 57% всех проданных билетов и стало новым рекордом для России, сообщает пресс-служба РЖД.

Доля онлайн-продаж билетов за 11 месяцев 2019 года составила 57% от общего количества билетов, реализованных в целом по сети железных дорог. Это на 7% превысило прошлогодний показатель.

Стабильный рост электронных продаж РЖД связывает с развитием онлайн-сервисов для пассажиров. Сегодня у пассажиров есть возможность оформлять в электронной форме проездные документы для пассажиров-колясочников, квитанции на перевозку дополнительной ручной клади, багажа и домашних питомцев, а также услуги дополнительного питания