Москва, , 05:04 — REGNUM Отработавший свой срок эксплуатации спутник ГЛОНАСС-М заменит резервный аппарат, который запустят с космодрома Плесецк в начале 2020 года. Об этом сообщает собственный источник РИА-Новости.

«Запуск резервного спутника ГЛОНАСС-М, которому предстоит сменить в космосе аналогичный аппарат с системным номером 735, планируется на 5 или 12 февраля», — сообщает источник агентства.

Вышедший из строя навигационный аппарат был запущен на орбиту в 2010 году.

Напомним, в России планируют вывести на орбиту 28 спутников следующего поколения ГЛОНАСС-К2 к 2031 году.

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