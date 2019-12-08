Москва, 8 декабря 2019, 05:04 — REGNUM Отработавший свой срок эксплуатации спутник ГЛОНАСС-М заменит резервный аппарат, который запустят с космодрома Плесецк в начале 2020 года. Об этом сообщает собственный источник РИА-Новости.
Вышедший из строя навигационный аппарат был запущен на орбиту в 2010 году.
Напомним, в России планируют вывести на орбиту 28 спутников следующего поколения ГЛОНАСС-К2 к 2031 году.
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