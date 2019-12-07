Стокгольм, , 23:19 — REGNUM Компания «The Coca-Cola Company» подписала соглашение со шведской транспортной компанией Einride на транспортировку грузов с помощью электрических роботрейлеров. Об этом сообщает Tech Crunch.

Coca-Cola также рассматривает этот контракт как способ сокращения выбросов углекислого газа. С мая этого года Einride проводит испытания своего грузовика на дорогах общего пользования, и в начале будущего года надеется получить разрешение властей на штатное использование грузовых беспилотников.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что грузовой автомобиль Einride T-Pod, вес которого при максимальной нагрузке достигает 26 тонн, стал первым автономным грузовиком, получившим разрешение на движение по дорогам общего пользования.

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