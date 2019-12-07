Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Служба технической поддержки Microsoft начала автоматическое обновление операционной системы Windows 10 до версии 1909. Об этом сообщается в блоге компании.

Процесс автоматического обновления операционной системы будет проходить поэтапно и продлится несколько месяцев. В течение этого времени автоматическое обновление получат устройства под управлением Windows 10 Home и Pro версии 1809, вышедшей в октябре 2018 года.

«Мы запускаем этот процесс за несколько месяцев до окончания обслуживания, чтобы предоставить достаточно времени для плавного процесса обновления», — отметили в Microsoft.

Напомним, в настоящее время компания Microsoft выпускает крупные обновления операционной системы Windows дважды в год. Версия Windows 10 1909 была выпущена в ноябре 2019 года. В новой сборке была повышена производительность ОС, улучшена встроенная поисковая система, а также добавлены новые параметры управления обновлениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января 2020 года компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Пользователи смогут продолжить пользоваться этой версией ОС, однако для неё не будут выпускаться обновления безопасности.

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