Финикс , США, , 15:32 — REGNUM С января 2019 года компания Waymo утроила количество ежемесячных поездок на беспилотных такси в пригороде Финикса (штат Аризона, США). Об этом сообщает Bloomberg.

В компании Waymo (подразделение холдинга Alphabet) подвели итоги первого года испытаний беспилотной службы такси. Представители компании рассказали, что количество постоянных клиентов превысило 1,5 тысяч человек, а общее число поездок составило более 100 тысяч.

За год в компании ввели ряд улучшений в службе автономного такси. В частности, теперь беспилотное такси можно заказать через приложения для смарфтонов на базе Android или iOS. В 2020 году в компании планируют масштабировать службу беспилотного такси, которая пока действует только в одном из районов города Финикс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре часть такси компании Waymo начали приходить к клиентам в полностью автономном режиме. Прежде во время всех поездок за рулём самоуправляемых автомобилей находился сотрудник компании, который контролировал работу системы автономного управления.

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