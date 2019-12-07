Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует взыскать с компании Boeing $3,9 млн за нарушения при сертификации деталей для самолётов 737 Next Generation. Об этом сообщает The Washington Post.

В FAA считают, что специалисты Boeing ненадлежащим образом контролировали качество деталей, поставляемых другими компаниями. Также в контролирующем ведомстве заявили, что Boeing сертифицировала по меньшей мере 85 лайнеров 737 Next Generation, зная, что на них установлены элементы крыла, не прошедшие испытаний на прочность.

Решение о взыскании штрафа вступит в силу через 30 дней. За это время компания Boeing может оспорить претензии FAA. Издание отмечает, что в решении FAA речь идёт только о нарушениях при сертификации лайнеров 737 Next Generation. Также ведомство продолжает расследование нарушений при сертификации самолётов следующего семейства — 737 MAX.

Напомним, после авиакатастроф с участием лайнеров Boeing 737 MAX в октябре 2018 года возле Джакарты и в марте 2019 года в Эфиопии эксплуатация этих судов была прекращена в большинстве стран мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно, что компания Boeing может приостановить выпуск авиалайнеров 737 MAX из-за задержки возобновления эксплуатации этих моделей.

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