Тайбэй, , 14:25 — REGNUM Тайваньская компания TSMC запустит серийное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу в 2020 году, заявил вице-президент компании Джей Кей Вон. Об этом сообщает DigiTimes.

Представитель TSMC рассказал, что опытные линии на базе 5-нм технологического узла будут переведены на коммерческое производство во второй половине 2020 года. Ожидается, что первые 5-нм процессоры появятся в продаже в 2021 году.

Параллельно специалисты компании готовят запуск экспериментальных линий по 3-нм технологическому процессу. Планируется, что на новом предприятии TSMC будут производиться процессоры для компаний Apple, HiSilicon (дочерняя компания Huawei) и AMD.

Напомним, название технологического процесса при производстве полупроводниковых устройств определяется разрешающей способностью используемого оборудования. Переход к новому техцпроцессу позволяет увеличить плотность размещения элементов микросхем, что повышает производительность и снижает выделение тепла при работе полупроводниковых устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что первый завод TSMC для производства на базе 3-нм технологического узла будет построен в Тайваньском южном научном парке. Ожидается, что строительство этого завода будет начато до конца 2019 года.

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