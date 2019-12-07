Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Сотрудники технологической японской лаборатории Fomalhaut Techno Solutions не обнаружили в смартфоне Mate 30 китайской компании Huawei ни одного компонента, произведённого в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В предыдущих флагманских моделях смартфонов Huawei использовались электронные компоненты производства нескольких американских компаний, включая Qorvo, Skyworks Solutions, Broadcom и Cirrus Logic. В мае 2019 года министерство торговли США запретило американским производителям программного и аппаратного обеспечения сотрудничать с Huawei без получения соответствующего разрешения.

В сентябре был представлен новый смартфон Huawei Mate 30, который работает на базе открытой версии операционной системы Android, не требующей получения лицензии от Google. В Huawei отмечали, что и аппаратная начинка нового устройства не содержит компонентов американского производства.

Сотрудники лаборатории Fomalhaut Techno Solutions разобрали несколько смартфонов Mate 30 и выявили производителей всех компонентов. Японские специалисты установили, что все элементы, ранее производимые компаниями из США, были заменены на компоненты производства HiSilicon (дочерняя компания Huawei), MediaTek (Тайвань), Murata (Япония) и NXP Semiconductors NV (Нидерланды).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре американские компании начали получать лицензии на сотрудничество с Huawei от министерства торговли США. Одной из первых компаний, получивших соответствующее разрешение, стала Microsoft.

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