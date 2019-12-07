Сочи, Краснодарский край, , 13:16 — REGNUM Компания InfoWatch отказалась от производства смартфонов «ТайгаФон», предназначавшихся для корпоративных клиентов. Об этом рассказала глава InfoWatch Наталья Касперская изданию CNews в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство».

На техническом форуме в Сочи генеральный директор InfoWatch рассказала, что решение о сворачивании проекта защищённого смартфона было принято из-за технических проблем. Устройство работало на базе операционной системы Android, однако она была существенно модифицирована для обеспечения повышенной защиты. В результате мобильные приложение, предназначенные для устройств под управлением стандартной версии Android, не запускались на смартфонах от InfoWatch.

В InfoWatch оценили, что дальнейшее продвижение проекта «ТайгаФон» требует инвестиций на миллиарды рублей, поэтому в компании решили отказаться от дальнейшего производства этих смартфонов. Отмечается, что общие убытки InfoWatch от проекта «ТайгаФон» составили около 40 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания InfoWatch представила смартфон «ТайгаФон» в сентябре 2017 года. Защищённый смартфон с 5-дюймовым экраном и двумя слотами для сим-карт продавался по цене от 12 до 15 тыс. рублей.