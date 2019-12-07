Пекин, , 11:21 — REGNUM Министерство промышленности Китая включило электромобили американской компании Tesla, построенные на заводе в Шанхае, в госпрограмму развития транспортных средств на новых источниках энергии. Об этом сообщает Reuters.

Программа поддержки производителей автомобилей, работающих на новых источниках энергии, действует в Китае с 2009 года. В рамках этой программы из государственного бюджета субсидируется приобретение электромобилей, гибридных автомобилей и транспортных средств, работающих на водородных топливных элементах.

Министерство промышленности КНР представило обновлённый список субсидируемых транспортных средств на новых источниках энергии, в который были включены два варианта Tesla Model 3, которые будут производиться на новом заводе в Шанхае.

Напомним, предприятие Tesla в Шанхае стало первым заводом американской компании, расположенным за пределами США. Ожидается, что автомобили с завода в Шанхае поступят в продажу в Китае в январе 2020 года. Производственная мощность нового предприятия составит около 250 тысяч электромобилей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, октябре основатель Tesla Илон Маск рассказал, что затраты на строительство нового завода в Шанхае оказались на 65% меньше, чем при развёртывании подобных производственных мощностей в США.

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