Веллингтон, , 10:26 — REGNUM Американская компания Rocket Lab провела успешный запуск ракеты-носителя Electron с малыми спутниками со стартового комплекса на полуострове Махия (Новая Зеландия). Об этом сообщает пресс-служба Rocket Lab.

Запуск, проведённый 6 декабря, стал десятым для ракеты-носителя сверхлёгкого класса Electron. В ходе этого запуска на орбиту были выведены малые спутники британской компании Alba Orbital и японской ALE. Все космические аппараты были успешно развёрнуты на околоземной орбите.

При этом запуске специалисты Rocket Lab впервые использовали специальную парашютную систему для возвращения первой ступени ракеты-носителя. Сейчас эксперты приступили к оценке сохранности первой ступени и возможности её использования при последующих запусках.

С помощью многоразового использования первой ступени ракеты Electron в Rocket Lab рассчитывают существенно снизить стоимость запусков. На первую ступень приходится около 70% от общих расходов на изготовление ракеты-носителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, октябре 2019 года состоялся девятый запуск с использованием ракеты-носителя Electron. В ходе этого запуска на околоземную орбиту был выведен спутник компании Astro Digital для исследований в области космической связи.