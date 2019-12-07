Москва, , 08:44 — REGNUM Первый коммерческий запуск в интересах британской компании OneWeb с космодрома «Байконур» запланирован на 30 января 2020 года. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос).

Ранее первый запуск спутников OneWeb с космодрома «Байконур» планировался на декабрь 2019 года. Старт был перенесён по инициативе заказчика для проведения дополнительных проверок космических аппаратов.

В Главкосмосе рассказали, что работы по пускам спутников британской компании ведутся по графику, а первый запуск с «Байконуру» назначен на 30 января. Для вывода 34 спутников OneWeb на орбиту будет использоваться ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

Напомним, компания OneWeb планирует развернуть спутниковую группировку на околоземной орбите для предоставления услуг широкополосной связи к сети интернет. Контракт Роскосмоса и OneWeb предусматривает проведение 21 запуска, в ходе которых на орбиту будет выведено 672 спутника. Запуски будут проводиться с космодромов «Байконур» и «Восточный», а также со стартовой площадки космического центра в Гвиане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре на космодром «Байконур» были доставлены разгонные блоки «Фрегат-М» для коммерческих запусков в интересах компании OneWeb.

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