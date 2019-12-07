Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Специалисты компаний United Launch Alliance и Boeing вместе с сотрудниками американского аэрокосмического агентства NASA провели завершающее комплексное испытание перед запуском космического корабля Starliner CST-100. 7 декабря об этом сообщает пресс-служба Boeing Space.

Испытание IDOLT (от англ. Integrated Day of Launch Test — комплексное испытание запуска), прошедшее на стартовой площадке NASA в космическом центре им. Кеннеди, стало генеральной репетицией предстоящего запуска. Во время испытаний были выполнены все предстартовые операции, кроме запуска двигателей.

«Мы успешно завершили генеральную репетицию и готовы к первому запуску к Международной космической станции», — сообщили в Boeing.

Напомним, корабль Starliner CST-100 разработан компанией Boeing в рамках контракта с NASA для доставки экипажа на борт МКС. Первый испытательный полёт корабля Starliner к орбитальной станции будет проводиться в беспилотном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что запуск Starliner, назначенный на 17 декабря, отложен до 20 декабря из-за задержки предстартовой подготовки ракеты-носителя Atlas-5, которая будет использоваться для вывода космического корабля на орбиту.

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