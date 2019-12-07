Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Космический корабль Starliner будет запущен в свой первый испытательный полёт с мыса Канаверал ещё на сутки позже — 20 декабря. Об этом 6 декабря сообщается на сайте компании United Launch Alliance.

Как следует из сообщения компании, обеспечивающей вывод корабля на орбиту, ещё одна задержка связана с необходимостью из-за неблагоприятных погодных условий ещё на сутки перенести предстартовую проверку ракеты-носителя Atlas-5.

Ракета Atlas-5 должна вывести корабль Starline корпорации Boeing на высоту 181 км, после чего он самостоятельно в беспилотном режиме должен выйти на орбиту и пристыковаться к Международной космической станции.

Как сообщало ИА REGNUM 3 декабря, первоначально запуск корабля с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида планировалось осуществить 17 декабря, однако из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5 он был перенесён на 19 декабря.-5

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