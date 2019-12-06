Москва, 6 декабря 2019, 17:37 — REGNUM Российское военное ведомство осуществило испытательный эксперимент по применению космического аппарата, способного оценивать техническое состояние орбитальных спутников, сообщает 6 декабря пресс-служба Минобороны РФ.
Эксперимент по отделению малого спутника-инспектора от аппарата-носителя был реализован в рамках испытаний новой космической техники.
«Минобороны России в рамках продолжения испытаний новой космической техники проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы», — указано в сообщении Минобороны России.
Информация, полученная спутником-инспектором, передаётся «на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Минобороны РФ вывело на орбиту космический аппарат «Космос-2542» на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, способной исследовать техническое состояние отечественных спутников.
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