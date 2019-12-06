Москва, , 15:13 — REGNUM Россия в результате современной модернизации сумела значительно опередить Соединённые Штаты в области ядерного оружия наземного базирования. Такое мнение высказал конструктор межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и «Ярс» Юрий Соломонов. Для такого прорыва наша страна своевременно задействовала серьёзные интеллектуальные ресурсы. Об этом пишет «Российская газета».

В то же время США проводили последнюю модернизацию ядерного оружия наземного базирования 10−15 лет назад. Американская ядерная наземная группировка, по словам Юрия Соломонова, является очень старой, ещё 1960-х годов.

Соломонов также сказал, что в США была попытка создать подвижный грунтовый ракетный комплекс в 1980-е годы. Это был комплекс Midgetman с ракетой маленького веса. Но не получилось из-за того, что это предполагало огромные финансовые затраты, добавил российский конструктор.

Юрий Соломонов особо отметил ракету «Ярс» назвав её гордостью российского ВПК. PC-24 «Ярс» получила новые двигательные установки, новейшее боевое оснащение и обладает более высокой боевой эффективностью.

ВС РФ в настоящее время располагают как минимум 18 ракетными полками «Ярс» мобильного и шахтного базирования.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ракетный комплекс «Ярс» российскими конструкторами создан для разных типов базирования. Это может быть подвижный грунтовый комплекс, а также шахтный, и даже железнодорожный.