Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Инженеры из Соединённых Штатов создали специальные ремни безопасности для беременных женщин. Об этом сообщается на сайте Amazon.

Конструкция ремней безопасности называется Tummy Shield. Она позволяет значительно снизить давление на живот. По своей сути изобретение представляет собой обычный регулятор ремня безопасности, который предназначен для более комфортного вождения во время беременности.

Американские инженеры рассказали, что Tummy Shield перераспределяет часть напряжения на ноги «без потери безопасности». Это позволяет снизить нагрузку на живот и защитить плод в утробе матери.

Стоимость Tummy Shield в США составляет 169 долларов или около 10,8 тысяч рублей по актуальному курсу. Ремень одевается на сиденье и закрепляется пряжкой. В сидячем положении нужно просто пристегнуть ремень и потянуть поясную часть вниз.

«Регулятор прошел сотни лабораторных и краш-тестов и все еще позволяет ремню безопасности надлежащим образом защитить пассажира во время использования», — говорится в описании к изобретению.

Напомним, компания из Оксфорда EAV изобрела электрофургон. Он представляет из себя четырехколесный велосипед, в который установили 250-ваттный электрический мотор и большой багажный отсек для перевозки груза. Запас хода транспортного средства при полностью заряженном аккумуляторе составляет 100 км.

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