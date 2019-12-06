Москва, , 12:48 — REGNUM Сегодня, 6 декабря, стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая доставит грузовой корабль «Прогресс МС-13» к Международной космической станции. Запуск был осуществлён в 12:34 мск с космодрома «Байконур». Об этом сообщили в Роскосмосе.

https://twitter.com/roscosmos/status/1202884181677789184

В госкорпорации уточнили, что на 117-й секунде полёта отделилась первая ступень ракеты-носителя «Союз-2.1а», на 183-й секунде произошёл сброс створок головного обтекателя.

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«Цель полёта — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов», — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

https://twitter.com/roscosmos/status/1202884587745107968

Напомним, ранее Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» к заправке и дала разрешение на пуск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции был перенесён на 6 декабря в связи с потребовавшейся заменой бортового кабеля. Ракета будет запущена с космодрома «Байконур».

Предполагается, что «Прогресс МС-13» долетит до МКС за двое суток, а ещё сутки будет ждать на расстоянии от станции из-за того, что NASA необходим резервный день для стыковки Dragon. В Роскосмосе позднее подтвердили, что стыковка произойдёт позднее из-за прибытия американского корабля.

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