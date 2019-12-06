Москва, , 12:14 — REGNUM Южнокорейская компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новый компактный кроссовер KIA Seltos. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

На сайте Росстандарта в Одобрение типа транспортного средства указано, что сертификат начнёт действовать с девятого декабря нынешнего года.

Собирать Kia Seltos будут на калининградском заводе «Автотор». В моторной линейке модели на выбор клиентам предложат три мотора и четыре типа трансмиссии.

Среди агрегатов: 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 121−123 «лошадей», 2,0-литровый «атмосферник» на 149 л. с. и 1,6-литровый турбированный мотор, выдающий максимальную мощность 177 л. с. В качестве трансмиссии покупателям предлагаются: 6-скоростная «механика», «автомат» и бесступенчатый вариатор.

На российском авторынке KIA Seltos ожидается 1 февраля 2020 года.

Напомним, по итогам ноября текущего года в РФ было куплено 19 606 машин KIA. Это на 6,7% меньше, чем в прошлом году.

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